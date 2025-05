Biella, Favaro in festa per il Patrocinio di san Giuseppe

Favaro in festa per il Patrocinio di san Giuseppe, patrono della parrocchia del rione di Biella. Si comincia domani, alle 21, con l'incontro in chiesa dal titolo “Accogliere, amare, custodire”.

Sabato 3 maggio, invece, alla mostra gastronomica delle 16 nei locali della parrocchia seguirà la Santa Messa solenne delle 18, animata dalla cantoria. La giornata si concluderà con un brindisi in compagnia.