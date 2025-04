Dal Nord Ovest - Anziano stroncato da un malore in casa, il figlio ha un incidente in moto mentre raggiunge l'abitazione (foto di repertorio)

Un uomo anziano, di circa ottant'anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Romentino. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma si sospetta che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

Nel frattempo, il figlio, un uomo sulla cinquantina, mentre tornava verso l'abitazione è stato coinvolto in un incidente stradale a Cameri. L'uomo stava percorrendo la strada in moto quando ha avuto uno scontro con un'auto.

Fortunatamente, il figlio è stato soccorso rapidamente e trasportato in codice giallo presso l'ospedale per accertamenti.