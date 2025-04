135 milioni per 30mila aziende agricole piemontesi: "Risposte concrete per programmare il futuro".

Un’importante iniezione di liquidità sta raggiungendo il settore agricolo piemontese: circa 30mila aziende riceveranno complessivamente 134 milioni e 800mila euro a titolo di saldo degli interventi previsti dalla programmazione Pac 2023-2027, relativi ai fondi Feaga e Feasr 2024. Lo annuncia l’assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Paolo Bongioanni, sottolineando come i pagamenti, erogati da Arpea, si aggiungano ai circa 106 milioni già anticipati a novembre 2024. Le erogazioni, avviate a inizio marzo, saranno completate entro fine aprile, con un’ultima tranche da 120 milioni prevista per giugno.

«I quasi 135 milioni che stanno entrando nelle casse delle aziende piemontesi sono frutto della collaborazione tra associazioni agricole, Regione e Centri di Assistenza Agricola – dichiara Bongioanni – e testimoniano la grande risposta delle imprese a una programmazione costruita con ascolto e consultazione. Il risultato si deve anche al forte legame instaurato con il ministro Francesco Lollobrigida e con Agea, l’organismo pagatore nazionale».

Arpea ha inoltre compiuto un rilevante lavoro di innovazione sui propri sistemi informativi, accelerando le tempistiche e risolvendo criticità operative. In particolare, nel settore sementi, i pagamenti per il riso hanno raggiunto un avanzamento del 95,5%, con un’erogazione di circa 37 milioni di euro. Nella tranche di aprile sono stati inclusi anche i pagamenti per le superfici dei pascoli condivisi, in precedenza sospesi per completare le verifiche.

Il totale comprende anche quasi 29 milioni di euro provenienti dalle liste di liquidazione del Psr 2014-2022, grazie alla modifica delle percentuali di pagamento voluta dall’assessore Bongioanni per favorire un pieno utilizzo dei fondi europei destinati allo sviluppo rurale.