25 Aprile, il valore della memoria: a Mongrando si ricorda il partigiano Giuseppe Boggiani ucciso 80 anni fa

L'altra sera, il gruppo consiliare di Mongrandomani, insieme alla sezione Anpi Valle Elvo e Serra, rappresenta da Pierangelo Favario, ha voluto ricordare il partigiano Giuseppe Boggiani, Alpino a Mongrando, frazione San Lorenzo. Ucciso esattamente ottanta anni fa, il 21 aprile 1945, per mano dell'esercito tedesco in fuga, a causa di un proiettile vagante a pochi giorni dalla Liberazione.

“A ricordarlo con noi, come ogni anno, era presente Franco Bettassa Cont, classe 1935, che quel giorno lì, all'età di 10 anni, era presente nelle vicinanze della scena – spiegano - Franco ha sempre avuto un rapporto stretto di affetto con Giuseppe che non si è mai affievolito nel tempo. Una testimonianza storica incredibile, che ci permette di mantenere in vita una parte importante del nostro territorio e ricordare le imprese dei nostri concittadini. Nonostante il fatto che mancassero pochi giorni alla fine della guerra e nonostante il destino, il ricordo di Giuseppe Boggiani sarà sempre parte del nostro comune, come lo dimostrano la lapide a San Lorenzo e la Scuola Media, dedicata allo stesso. L'amore che la popolazione ogni anno attribuisce ai nostri partigiani e il ricordo delle loro morti sono la base del nostro futuro”.