Festa delle Erbette a Bagneri per la giornata di Pasquetta

Gli Amici di Bagneri propongono il tradizionale appuntamento di Pasquetta, come occasione per vivere insieme una giornata di amicizia tra volontari, i loro amici e familiari e quanti avranno il piacere di unirsi.

Il programma della giornata sarà il solito, con il ritrovo per la Santa Messa delle 11, seguito dall’aperitivo offerto a tutti i partecipanti. A seguire il pic-nic, si spera all’aperto, con un menù molto semplice, preparato dai volontari, a base di salumi tipici, frittate e colomba. L'invito per chi parteciperà è di portare qualche “specialità” da condividere con i vicini di tavola.

Dopo pranzo, il tradizionale indovinello per giocare e vincere qualche premio “pasquale”, poi si potrà visitare il borgo e l’Ecomuseo, aperto per l’occasione. Per info: 3396881717 o 01528684 (ore serali), email info@bagneri.it . In caso di maltempo il pic-nic sarà al chiuso in saloni riscaldati.