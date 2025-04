Sessantesimo dei coscritti della Valle Cervo: gita celebrativa a Cogne

Per celebrare i loro primi sessant’anni, i coscritti della classe 1965 della Valle Cervo hanno organizzato una giornata speciale: sabato 17 maggio 2025 si terrà una gita in Valle d’Aosta, con meta finale Cogne, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Il programma prevede la partenza in pullman da Sagliano Micca alle ore 7, con sosta alla stazione ferroviaria di Biella San Paolo alle 7.15. L’arrivo a Cogne è previsto per le 9, seguito da una passeggiata a Valnontey immersi nella natura del Parco.

A mezzogiorno il gruppo tornerà a Cogne per poi spostarsi all’Hotel Belvedere, in località Gimillan, dove sarà servito un pranzo tipico valdostano dopo un aperitivo in terrazza. Il rientro è previsto per le 18.30.

Un’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi e festeggiare insieme.