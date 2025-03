Pollone, ladri tentano il furto in casa ma scatta l'allarme

Ladri in fuga a Pollone per merito del sistema di allarme. È successo nella serata di ieri, 27 marzo: stando alle ricostruzioni del caso, i malviventi hanno provato ad introdursi in casa forzando una porta finestra ma la sirena ha risuonato in tutta la via, destando l'attenzione dei residenti.

In quegli attimi concitati, sono riusciti ad impadronirsi di un portaoggetti, subito abbandonato in giardino dal momento che conteneva solo oggetti di bigiotteria. Allo stesso tempo, gli abitanti del quartiere avrebbero inviato messaggi nella chat dedicata al “Controllo del Vicinato” per allertare le forze dell'ordine.

In pochi minuti, sono giunti i Carabinieri sul posto ma dei ladri, probabilmente due uomini, non vi era più traccia. Sono in corso gli accertamenti di rito per dare un volto ai presunti responsabili.