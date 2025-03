2024, in Piemonte il turismo è da record: sfiorate le 17 milioni di presenze.

Nel 2024 il turismo in Piemonte raggiunge numeri senza precedenti: oltre 6,28 milioni di arrivi e quasi 17 milioni di presenze, formati soprattutto dal ritorno dei turisti stranieri che superano il 53% del totale. A contribuire al successo, l'incremento degli arrivi da Stati Uniti e Cina, insieme alla solida presenza dei mercati europei come Germania, Francia e Benelux.

Secondo i dati dell'Osservatorio Turistico Regionale, Biella e le province limitrofe, riunite nell'ATL Terre dell'Alto Piemonte, hanno registrato un incremento complessivo del +2,2% negli arrivi e del +3,4% nelle presenze. Un segnale positivo che premia gli sforzi di promozione del territorio e le collaborazioni in atto tra le realtà locali per rendere il sistema turistico più competitivo. In particolare, l'assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli, ha evidenziato come uno degli obiettivi del 2024 sia stato il rafforzamento dell'identità turistica delle province di Novara, Vercelli, Biella e dell'area dei laghi, per rispondere in modo sempre più efficace alle richieste del mercato.

Anche la montagna ha vissuto una stagione invernale molto positiva, con un aumento di oltre il 23% negli arrivi e del 21,9% nei pernottamenti: un dato che riguarda da vicino anche le valli biellesi, sempre più apprezzate da chi cerca esperienze autentiche, nella natura incontaminata.

Un comparto in espansione è poi quello dei “matrimoni internazionali”: nel 2024 il Piemonte ha ospitato oltre mille cerimonie di coppie straniere, per un impatto economico di 68,5 milioni di euro.

L'ospitalità nel suo complesso continua ad evolversi: cresce il numero di strutture ricettive, in particolare quelle extra-alberghiere, come B&B e affittacamere. L'interesse per gli affitti brevi è in aumento, sostenuto dalle piattaforme digitali. Le recensioni online premiano la qualità dell'offerta turistica piemontese con un punteggio medio di 87,6 su 100, superiore alla media nazionale.

Un trend positivo che Biella non intende lasciarsi sfuggire. Turismo lento, consapevole e naturalistico, cammini, località montane e grandi eventi che accolgono visitatori da province e regioni limitrofe che durante la permanenza attraversano e scoprono il Biellese. Una propensione destinata a rafforzarsi ulteriormente nell’anno corrente grazie all'Adunata Nazionale degli Alpini: un evento di portata nazionale che attirerà decine di migliaia di visitatori e rappresenterà un’opportunità senza precedenti per la promozione al “grande pubblico”.