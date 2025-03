Corsa contro il tempo, alle Molinette 6 ictus in 36 ore: si lotta per la vita.

Una vera e propria maratona contro la morte e la disabilità: in sole 36 ore, tra il 19 e il 20 marzo, sei pazienti in condizioni disperate sono stati trattati per un ictus ischemico acuto nella Neuroradiologia Interventistica universitaria (diretta dal professor Mauro Bergui) presso le Molinette. Età compresa tra i 40 e gli 80 anni, vite appese a un filo.

Corsa contro il tempo