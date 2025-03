Giornata Mondiale del Rene all’ASL BI: 160 cittadini si sono sottoposti ai controlli dell’équipe di Nefrologia

Giovedì 13 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’équipe della Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi dell’ASL di Biella, diretta dal Dott. Colombano Martino Sacco, si è messa a disposizione dei cittadini presso l’atrio dell’Ospedale per informare e sensibilizzare sulla salute renale, offrendo misurazioni della pressione arteriosa e informazioni utili per la prevenzione di tali patologie.

Il motto della campagna 2025 è “Come stanno i tuoi reni?”, una domanda che invita a prendersi cura di dei nostri reni grazie ad una corretta informazione e la diagnosi precoce. La Malattia Renale Cronica colpisce circa 850 milioni di persone nel mondo e, se non trattata, può portare a gravi complicanze. I maggiori fattori di rischio per la malattia renale sono: diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari, obesità, storia familiare di malattia renale.

Attraverso test semplici e non invasivi, come la misurazione della pressione arteriosa e lo stick urinario, è possibile tenere sotto controllo la salute dei propri reni e individuare precocemente l’insorgenza di patologie. Durante la giornata sono state eseguite 160 misurazioni della pressione arteriosa a seguito delle quali 10 cittadini sono stati indirizzati ad ulteriori approfondimenti. Sei cittadini a cui è stata riscontrata l’ipertensione sono stati inviati presso il reparto di Nefrologia per effettuare un ulteriore controllo con stick urinario e altri quattro pazienti sono stati indirizzati al proprio medico di medicina generale.

In occasione della giornata, ha fatto visita all’équipe della S. C. di Nefrologia e Dialisi il nuovo Direttore Sanitario dell’ASL BI, Pierangelo Sarchi che ha preso servizio il 12 marzo scorso.