L'alimentazione della persona anziana, a Biella incontro con il dottor Bernardino Debernardi

Martedì 18 marzo, alle 15, nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età. L'incontro si terrà presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, dietro le poste Centrali, presso il Salone "Maria Bonino" ed avrà come relatore il dottor Bernardino Debernardi, Geriatra e Presidente di Anzitutto, che terrà una relazione su "L'alimentazione della persona anziana".

Uno dei cardini dell'invecchiamento in salute è proprio l'alimentazione che spesso non è corretta ed è legata ad abitudini, a volte acquisite fin dall'età infantile, che condizionano la funzione del gusto e determinano errori alimentari. Altre volte false credenze sono fonte di errori. Il relatore prenderà in considerazione l'alimentazione delle zone del mondo ove si invecchia di più, i dati sullo stato nutrizionale della popolazione italiana, i condizionamenti legati alla funzione dei gusti personali, per arrivare alla cosiddetta "piramide" della dieta mediterranea. Sarà dedicato spazio anche ai deficit di sostanze nutritive più frequenti negli anziani con consigli per evitarli o per rimediare ad essi.

L'Associazione Anzitutto che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizza il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella). Al termine dell'incontro il tradizionale "caffè" (e non solo) organizzato dai volontari dell'oratorio.