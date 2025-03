Tenetevi pronti! arriva il mercatino di primavera per aiutare i pelosi di Bulli e Pupe con la Coda ODV

Ormai lo sapete, le zie dell'associazione sono fatte così, ma non si perdono mai di animo, anzi! E proprio per questo motivo hanno allestito un mercatino, per dare un sostegno ai tutti i loro meravigliosi ospiti in cerca di una famiglia che li ami.

L'appuntamento è per domenica 16 marzo dalle 10 alle 18 nel charity shop a Mongrando. Tutto l'incasso della giornata servirà per i loro bimbi pelosi in attesa di adozione.