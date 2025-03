Cossato, anziana soccorsa in casa (foto di repertorio)

Intervento di soccorso a Cossato per un incidente domestico. L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio di oggi, 12 marzo: stando alle informazioni raccolte, una donna anziana sarebbe rimasta coinvolta in una caduta all'interno della sua abitazione. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 per le operazioni di assistenza.