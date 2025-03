Biella, pomeriggio di festa al Centro Anziani

L'iniziativa, ricca di eventi e momenti di svago, ha offerto una giornata all'insegna della gioia, della creatività e della solidarietà.

Il pomeriggio si è svolto tra giochi divertenti, emozionanti elezioni di Miss Vintage e Miss Creatività e un'atmosfera musicale vibrante grazie alla performance della band “Fusion Gemini 2011”, che ha reso l'ambiente ancora più festoso. Le danze proposte dalla scuola di ballo “Mambo Forrò” di Biella dirette dalla ballerina Antonella Messina, hanno aggiunto un tocco di eleganza e allegria all’evento, coinvolgendo tutti i partecipanti in un'atmosfera di gioia condivisa.

E’ stato donato un grazioso omaggio floreale a tutte le donne partecipanti, confezionato con cura e maestria dal Consorzio Agrario di Biella, simbolo di riconoscimento e apprezzamento per la loro importanza all'interno della comunità. "Questi eventi sono fondamentali per i nostri anziani - ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi - Aiutano a rompere la routine quotidiana, permettendo a tutti di riscoprire la propria creatività, rivivere ricordi e sentirsi giovani e in gamba. Momenti come questi sono essenziali per stimolare il benessere e l’autostima dei nostri cittadini".

La festa si è conclusa in un clima di grande solidarietà, con il coinvolgimento di diverse realtà locali che hanno collaborato per rendere la giornata speciale. È stata una celebrazione che ha rafforzato il legame tra generazioni e ha dimostrato come l'unione e il supporto reciproco siano fondamentali per costruire una comunità più forte e unita.