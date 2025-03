Activ Motor, nuovi modelli BMW Motorrad: a Gaglianico e Novara il test ride FOTO

Un fine settimana all’insegna della passione per le due ruote ha animato le concessionarie Activ Motor di Gaglianico e Novara, con l’evento "Start of Season BMW Motorrad". Sabato 8 e domenica 9 marzo, gli amanti delle moto hanno avuto l’opportunità di scoprire e provare in anteprima la nuova gamma BMW Motorrad 2025.

L’affluenza è stata notevole, con motociclisti e curiosi che si sono riuniti per vivere da vicino le novità presentate da BMW. Il test ride, punto di forza dell’evento, ha riscosso un grande successo, offrendo la possibilità di mettersi alla guida dei nuovi modelli e sperimentare le loro performance su strada.

L’evento si è svolto in contemporanea presso le sedi BMW Motorrad Activ Motor di Gaglianico e Novara. Entrambe le location hanno accolto il pubblico con professionalità, offrendo un’esperienza coinvolgente tra esposizioni, spiegazioni tecniche e test ride.

“C’è uno spirito che si risveglia dentro di noi. Non è solo voglia di partire. È qualcosa di più profondo, che accomuna ogni motociclista. È un impulso che cresce giorno dopo giorno, negli occhi che scrutano l’orizzonte, nelle mani che cercano il manubrio, nel battito che accelera”.