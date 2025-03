La gestione di un’operazione a capitale garantito.

Un’operazione a capitale garantito è un tipo di investimento che, se portato a scadenza, consente, nella peggiore delle ipotesi, di recuperare integralmente il capitale inizialmente investito.

Dal punto di vista operativo, è possibile strutturarla acquistando un’obbligazione e investendo contemporaneamente in un asset ad alto rischio (e quindi con potenziale alto rendimento, come una singola azione tecnologica o una criptovaluta). In questo modo, anche nell'eventualità in cui quest’ultimo perda completamente valore, il rendimento dell’obbligazione garantisce la copertura del capitale.

Oggi analizzeremo un caso reale relativo a un investitore che ha adottato questa strategia il 22 aprile 2024, con un orizzonte temporale molto lungo, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale guadagno.

L'investitore ha acquistato i seguenti titoli:

BTP Futura con scadenza 27/04/2037, codice ISIN IT0005442097 , per un controvalore di 43.584€

21Shares Bitcoin ETP , codice ISIN CH0454664001 , per un controvalore di 20.735€



Dopo circa 8 mesi, il titolo sul Bitcoin ha registrato un incremento del 61% rispetto alla posizione iniziale, pari a un guadagno di circa 12.650€.

A questo punto, l’investitore si è trovato di fronte a tre possibili scenari:

Mantenere la posizione , nella speranza di un ulteriore apprezzamento del valore del Bitcoin.

Pro: possibilità di ottenere guadagni considerevoli.

Contro: rischio di veder svanire il +61% maturato.

Chiudere la posizione in anticipo.

· Pro: realizzazione di un profitto significativo in un periodo molto breve.

· Contro: impossibilità di ottenere rendimenti eccezionali nel lungo periodo.

Consolidare la posizione , vendendo solo la parte di Bitcoin che ha generato profitto e mantenendo il capitale iniziale investito.

Pro: monetizzazione di un buon rendimento con la possibilità di continuare la strategia.

Contro: ripartendo da zero, risulta matematicamente più complesso raggiungere rendimenti straordinari.

Non esiste una risposta univoca alla scelta migliore, poiché dipende da diversi fattori: l’interpretazione personale dell’investimento, le aspettative, il valore attribuito al guadagno attuale, il contesto di mercato e la situazione personale dell’investitore. Il ruolo di un buon consulente finanziario è quello di presentare gli scenari, analizzare i possibili risvolti e guidare l’investitore nel ragionamento, evitando che prenda decisioni dettate dall’emotività.

Alla fine, l’investitore ha scelto di mantenere la posizione, in linea con il suo obiettivo iniziale di massimizzare il profitto e ottenere un guadagno considerevole nel lungo termine.

Alla data attuale, dopo la repentina discesa del valore del Bitcoin, il profitto si è ridotto a circa il 31%. Tuttavia, ciò non lo preoccupa l’investitore, poiché intende monetizzare l’investimento in un futuro molto lontano.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

Disclaimer

Le informazioni fornite in questo articolo hanno finalità informative e didattiche: non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non intendono promuovere prodotti o forme di investimento. L’uso dei dati e delle informazioni come supporto per operazioni di investimento personale è sotto la responsabilità dell’utente.