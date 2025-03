ISEE e Fondo Sociale per le Morosità Incolpevoli, 2 gazebo a Biella, ecco quando

Non saranno la panacea di tutti i problemi economici delle famiglie più fragili, ma sussidi e agevolazioni statali possono sicuramente dare una mano nei momenti di maggiore difficoltà. A maggior ragione in questo periodo di grande instabilità, con sostanziosi aumenti in bolletta per gas ed energia, rincari sulle materie prime e, conseguentemente, su tanti prodotti al dettaglio, compresi, talvolta, anche quelli di prima necessità. Diventa quindi decisiva la conoscenza degli strumenti che il nostro Paese mette a disposizione dei nuclei familiari in difficoltà. Altrettanto strategica è la corretta presentazione della documentazione richiesta per accedere a queste misure.

Parte proprio da queste premesse l'iniziativa dell'ATS N.O.I. per la Casa (che ha come capofila la Cooperativa Maria Cecilia) in programma al Villaggio Lamarmora giovedì prossimo 13 marzo dalle ore 8 alle 13 con due diversi gazebo, posizionati rispettivamente in Piazza Molise e in Piazza Falcone.

Lo scopo è quello di intercettare direttamente l'utenza, parlando con gli abitanti del quartiere per far conoscere loro gli strumenti fondamentali in tema di accesso ai diritti economici di base: focus su ISEE e Fondo Sociale per le Morosità Incolpevoli.

«Molte famiglie ricevono sussidi e agevolazioni senza comprenderne appieno il valore e, in alcuni casi, li perdono a causa di errori nella compilazione dell’ISEE o della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Una dichiarazione inesatta può compromettere l’accesso a prestazioni sociali fondamentali, mentre una maggiore consapevolezza può evitare esclusioni e garantire un sostegno più efficace. Ad esempio, l’accesso al Fondo Sociale per le Morosità Incolpevoli, per il quale si sta procedendo in queste settimane alla raccolta delle domande, dipende dal valore della propria certificazione ISEE; lo stesso discorso vale per altre misure economiche di sostegno e può essere un aiuto cruciale per chi si trova in difficoltà con le spese della casa», sottolineano dallo Sportello di Corso 53° Fanteria.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Biella, in collaborazione con operatori sociali e volontari afferenti agli enti del Terzo settore presenti sul territorio.

Ai gazebo saranno presenti esperti per fornire informazioni, chiarire dubbi e accompagnare le persone nella corretta compilazione e gestione della documentazione necessaria. Per informazioni è sempre possibile rivolgersi allo Sportello N.O.I per la Casa di Biella (Corso 53° Fanteria n. 13), oppure scrivere una e-mail all'indirizzo noiperlacasabiella@coopmariacecilia.org o ancora chiamare il numero 3294193999.