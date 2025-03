Biella dice addio a Luigi Bruno, storico commerciante e appassionato di sport

Biella saluta Luigi Bruno, 86 anni, figura storica della città e grande appassionato di sport e montagna. Fondatore del celebre negozio Ski Sises, situato all'angolo tra via Lamarmora e via Rosselli, Bruno ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di sportivi e amanti della montagna.

Lascia nel dolore i figli Roberto con Paola, Cristina con Stefano, i nipoti Jacopo, Mattia, Evelina, Pietro e Giovanni, oltre a numerosi parenti e amici.

I funerali si terranno oggi, sabato 8 marzo, alle ore 10, presso la Chiesa parrocchiale di San Biagio, a Biella. Luigi Bruno riposerà nel cimitero di Biella Centro Urbano