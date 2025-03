Biella, al via l'iter per l'Ambito Territoriale Sociale

La città di Biella ha avviato l’iter amministrativo necessario affinché la Regione Piemonte, nell'ambito del processo di definizione degli Ambiti Territoriali Sociali regionali, riconosca il nostro comune come Ambito, sanando così l'anomalia di gestione ibrida della funzione sociale, assunta direttamente e in forma autonoma per alcune materie e delegata per altre al Consorzio IRIS, rappresentando un unicum nella nostra Regione.

Questo avvio di proceduta è in coerenza con le esigenze diverse, per dimensioni e caratteristiche urbane e sociali, della città capoluogo rispetto agli altri comuni. Negli anni più recenti, sotto la spinta da un lato di una crescente diffusione di condizioni di povertà, dall’altro di una crescente sensibilità normativa, anche internazionale, nei documenti di programmazione nazionale sono stati definiti vari livelli essenziali di prestazioni sociali, da garantirsi sui territori degli Ambiti Territoriali Sociali, con annessa assegnazione di risorse dedicate alla realizzazione.

L'Ambito Territoriale Sociale è individuato oggi quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. L'individuazione della città di Biella come Ambito Territoriale Sociale è una tappa necessaria: l'entità di alcuni fenomeni sociali che caratterizzano la realtà cittadina necessitano di una programmazione e realizzazione di servizi dedicata, motivo per cui già nel 2024 si è dato corso al reintegro di una delle funzioni delegate al consorzio, partendo dalla tematica della marginalità estrema.

Si tratta ora di ricollocare le residuali funzioni delegate perché anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione possano trasferire direttamente alla Città di Biella i finanziamenti dedicati alla realizzazione di interventi e servizi sociali per i nostri cittadini. L’operazione potrà rappresentare un’opportunità per i consorzi IRIS e CISSABO di procedere ad una fusione grazie alla maggior omogeneità dei servizi forniti dai due enti ai comuni loro consorziati.