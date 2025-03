Conto alla rovescia a Biella per il Folle Carnevale dei Bambini

La Città di Biella, in collaborazione con la Pro Loco Biella e Valle Oropa e l’Associazione Noi del Piazzo, invita tutti i bambini e le loro famiglie a partecipare a il Folle Carnevale dei Bambini, che precede la Folle Notte del Piazzo, in un pomeriggio di festa e divertimento che si terrà l’8 marzo in Piazza Cisterna a Biella.

L’evento, che prenderà il via a partire dalle 15, sarà un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera di gioia e colori, con tante attività dedicate ai più piccoli. Saranno presenti anche gli amatissimi personaggi Gipin e Catlin-a, che renderanno la festa ancora più speciale. Il programma della giornata prevede tantissime postazioni: animazione e baby dance, truccabimbi, il Mago dei palloncini, i bambini nella bolla, laboratori carnevaleschi, zucchero filato e merenda per tutti.

Alle 16, grande appuntamento con lo spettacolo di magia che incanterà grandi e piccini con numeri sorprendenti e divertenti.