Biella, donna in monopattino finisce in ospedale dopo una caduta sulla strada (foto di repertorio)

Una donna è finita in ospedale a seguito di un sinistro autonomo. È successo ieri mattina, in via Marconi, a Biella.

Stando alle ricostruzioni del caso, era alla guida del suo monopattino quando, per cause da accertare, è finita a terra lungo la strada. In breve tempo, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.