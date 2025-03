Biella, ecco il protocollo per rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie

Nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo, è stato siglato il Protocollo d’Intesa per la Prevenzione ed il Contrasto degli Atti di Violenza e delle Aggressioni contro gli Esercenti e le Professioni Sanitarie nelle Strutture e nei Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella. Firmatari del patto, oltre al Prefetto di Biella, Elena Scalfaro, il Questore di Biella, Delia Bucarelli, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Biella, Marco Giacometti e il Direttore Generale dell’ASL di Biella, Mario Sanò.

La firma precede di pochi giorni la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” - istituita con legge 14 agosto 2020, n. 113 e individuata con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca nel 12 marzo di ogni anno - e giunge all’esito di un percorso condiviso di analisi del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario e sociosanitario, a dimostrazione della grande attenzione riservata al tema dalle Istituzioni del territorio. Obiettivo dell’intesa è di rafforzare la collaborazione a tutela degli operatori sanitari dell’ASL Biella da aggressioni o atti di violenza, in particolare attraverso la definizione di modalità di attivazione delle Forze dell'Ordine che ne garantiscano il tempestivo intervento.

L’accordo prevede inoltre un potenziamento degli strumenti di videosorveglianza, teleallarme e vigilanza sui luoghi di lavoro, nonché specifici percorsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie in materia di prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto. Nello specifico, l’Azienda, si impegnerà, anche mediante il ricorso a tali strumenti, ad attuare misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, avendo cura di adottare di volta in volta i necessari correttivi di natura organizzativa e procedurale. Le Forze dell’Ordine, oltre ad assicurare l’intervento immediato in caso di episodi violenti, vigileranno le strutture sanitarie, garantendo la tutela di sanitari e pazienti e, così, il loro diritto alle cure. Una particolare attenzione è dedicata all’attività di informazione e comunicazione volta a diffondere una cultura che condanni ogni forma di violenza.

Il protocollo affida poi alla Prefettura il compito di operare un costante monitoraggio delle situazioni di rischio, anche attraverso il flusso informativo assicurato dall’ASL Biella, onde individuare le ulteriori strategie di prevenzione e di contrasto ritenute necessarie.