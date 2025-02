IRIS Biella, Selena Minuzzo è il nuovo presidente dell'assemblea dei sindaci

Nella giornata di ieri si è svolta l’assemblea dei sindaci del Consorzio IRIS di Biella per l’elezione del presidente e del vice. Con votazione favorevole palese e unanime da parte di tutti i 41 comuni membri, è stata nominata alla guida dell’assemblea dei sindaci del Consorzio IRIS il vicesindaco di Candelo, Selena Minuzzo. Al suo fianco, nel ruolo di vice, è stato riconfermato il primo cittadino di Cavaglià, Mosè Brizi, che ha già dimostrato grande dedizione nel corso del suo precedente mandato.

Minuzzo ha così commentato: "Assumere questo incarico rappresenta per me un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Il Consorzio IRIS è una realtà fondamentale per il nostro territorio e per le comunità che rappresentiamo, un’istituzione che si occupa di servizi essenziali per il benessere delle persone. Il mio obiettivo sarà quello di garantire che l’Assemblea resti un luogo di dialogo costruttivo, dove ogni voce sia ascoltata e ogni decisione venga presa con trasparenza e spirito di collaborazione."

"Prima di guardare al futuro – prosegue Minuzzo – desidero rendere omaggio a chi mi ha preceduto in questo incarico. I presidenti che si sono succeduti hanno svolto un lavoro straordinario, gettando le basi per la crescita e il consolidamento del Consorzio. Grazie alla loro dedizione e alla loro visione, oggi possiamo contare su un’istituzione solida e ben radicata nel territorio. Da loro ho appreso molto, sia dal punto di vista amministrativo che umano, e il loro esempio sarà per me un punto di riferimento costante in questo percorso."

Nel suo ruolo di presidente dell’assemblea dei sindaci, Minuzzo si impegnerà a favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti i Comuni membri, affinché le decisioni vengano prese in modo condiviso e con una visione comune; garantire trasparenza e responsabilità nelle scelte che influenzano il futuro del Consorzio e dei servizi offerti ai cittadini; rafforzare la fiducia reciproca tra tutti gli amministratori, costruendo relazioni solide e basate su rispetto e confronto costruttivo; lavorare con serietà, professionalità e dedizione, per rendere il Consorzio IRIS sempre più efficiente e vicino alle esigenze del territorio.

"L’assemblea dei sindaci – conclude Minuzzo – ha il compito di guidare il Consorzio verso nuove sfide, affrontandole con spirito di squadra e determinazione. Insieme possiamo costruire un futuro migliore per il nostro territorio e per i nostri cittadini, puntando sulla crescita del Consorzio e sul potenziamento dei servizi offerti. Il mio impegno sarà totale, e sono certa che, con il contributo di tutti, riusciremo a fare un buon lavoro."