Pray, l'impiegata delle Poste sventa la truffa ai danni di un'anziana

È stata decisiva l'accortezza della dipendente dell'ufficio postale per sventare una truffa online ai danni di un'anziana biellese. Il fatto è accaduto ieri mattina, 18 febbraio, a Pray.

Dalle prime ricostruzioni, una donna si sarebbe presentata per effettuare un bonifico di circa 500 euro. L'impiegata si sarebbe insospettata della cifra consistente e, una volta convinta la pensionata, una 81enne residente in Valsessera, avrebbe prima bloccato l'operazione poi richiesto l'intervento dei Carabinieri di Coggiola. Sembra che la stessa abbia effettuato in passato altri pagamenti di minore entità.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del raggiro. La raccomandazione dei militari dell'Arma è quella di fare denuncia così da favorire l'attività investigativa, assieme alla prevenzione dei reati.