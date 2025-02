“NEBER PERFORMANCE” nasce a Biella una nuova community sportiva.

È stata presentata di recente “Neber Performance”, una nuova community dedicata agli appassionati di sport. Il progetto nasce dalla passione e dall'esperienza dei fratelli Nicolò ed Edoardo Bertella (dai quali prende il nome), con l'obiettivo di creare uno spazio inclusivo e stimolante per atleti di ogni livello, dal principiante al professionista.

Durante la serata di lancio, i fondatori hanno illustrato la mission della community: offrire risorse, consigli tecnici e supporto agli sportivi per migliorare le loro performance attraverso workshop, sessioni di allenamento virtuali e incontri dal vivo. L'intento è quello di costruire una rete di persone motivate, pronte a condividere esperienze e successi nel mondo dello sport.

Neber Performance propone di promuovere un approccio interdisciplinare, invitando gli atleti ad esplorare nuove discipline e a collaborare tra loro: “Vogliamo costruire un ambiente positivo e che sia d’ispirazione per tutti – hanno spiegato Nicolò ed Edoardo – coinvolgendo sia gli sportivi alle prime armi sia i tecnici ed i professionisti.”

Il progetto ha già ricevuto il supporto di partner importanti come New Gen, Jako, iFaggi Biella e Villa Dea Terrace Bistrot, al fine di sostenere la crescita della community e offrire una formazione continua, per portare ad un nuovo livello di competenze quanti entreranno a farne parte: “Un’opportunità per gli sportivi biellesi ed un punto di riferimento per chi desidera migliorarsi, trovare una rete di supporto per crescere, sviluppare le proprie abilità o approcciarsi ad uno sport inesplorato”.