Chiavazza celebra il Carnevale e rende omaggio a Franco Caucino, storico "Cucu"

Il quartiere di Chiavazza è pronto a dare spettacolo e celebrare il Carnevale con una serie di eventi coinvolgenti. Nella serata di ieri, venerdì 14 febbraio, è andato in scena presso il teatro parrocchiale “Cucarosello”: uno spettacolo comico sulla linea dell’iconico Carosello della Rai. Durante la serata la cerimonia di intitolazione del palco a Franco Caucino affettuosamente ricordato come lo storico “Cucu”.

La sala gremita ha reso omaggio alla memoria dell'amato artista e personaggio storico del Carnevale chiavazzese. La targa commemorativa è stata scoperta dai nipoti di Caucino, mentre il comitato ha voluto omaggiare il nuovo volto del Carnevale con la consegna delle chiavi.

Come da tradizione, non è mancata la consueta satira rivolta ai politici presenti, tra cui il sindaco e altri rappresentanti istituzionali, bersaglio di battute e scherzi in perfetto stile carnevalesco. Un ricco festeggiamento all’insegna del divertimento e della memoria di chi ha contribuito a far sorridere grandi e piccini.