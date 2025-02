Chiavazza: al via il carnevale tra spettacoli e sfilata VIDEO

Ci siamo! a Chiavazza nel fine settimana si festeggia il carnevale. Il Comitato è pronto, scuola, associazioni e l'oratorio stanno scaldando i motori dei loro carri che sfileranno per le vie del quartiere.

La prima serata, quella dell'apertura dei festeggiamenti è domani, venerdì 14 febbraio con lo spettacolo di Carlo Ceccon e Annalisa Zanni "Cucarosello" alle 21, al termine del quale ci sarà la cerimonia di intitolazione del palco all'indimenticabile Cucu, alias Franco Caucino.

E poi c'è domenica, l'attesissima sfilata, che partirà alle 14 dalla piazza XXV Aprile e sfilerà per via Gamba, via Milano, via De Amicis e via della Vittoria.

E se per questa settimana a Chiavazza è finita, preparatevi per la prossima quando si potrà gustare la fagiolatissima! Ma ne parleremo più avanti, per ora tenetevi pronti ad assistere allo spettacolo e alla sfilata e buon divertimento!