Biella Motor Team: Colombo - Grosso al via dell'IRC 2025.

Nuova sfida per Alessandro Colombo e Matteo Grosso, portacolori della scuderia Biella Motor Team, dopo una positiva stagione 2024 che li ha visti trionfare nella Coppa Rally Zona 1 classe N2 e ben figurare nella finale di Coppa Italia al Rally della Lanterna di Genova.

Il giovane pilota biellese, 23 anni compiuti lo scorso dicembre, ha deciso per il 2025 di mettersi alla prova in un campionato competitivo quale è l’International Rally Cup. Sono cinque le gare che compongono il calendario di questa stagione: ai confermati Rallye Elba, Rally del Taro, Rally del Casentino e Rally della Carnia si affiancherà una gara gloriosa come il Rally San Martino di Castrozza in Trentino.

“In queste settimane – spiega il pilota della Biella Motor Team – abbiamo esaminato varie ipotesi ed alla fine abbiamo deciso di essere al via della serie IRC. Sono pronto e nello stesso tempo emozionato per questa nuova sfida. Voglio ringraziare tutte le persone che ci permettono di correre”.

Colombo-Grosso anche in questa stagione correranno con la Peugeot 106 Rallye di classe N2 seguita dall’Auto Sport Italia di Mongrando (BI).