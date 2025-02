Come allenare la memoria, a Biella nuovo incontro dedicato agli anziani

Martedì 18 Febbraio alle 15 nuovo appuntamento dei "Caffè del Benessere", incontri dedicati agli anziani tenuti da esperti, non solo medici, su argomenti di interesse della terza età. L'incontro si terrà presso l'Oratorio Santo Stefano in via Don Minzoni, dietro le poste Centrali, presso il Salone "Maria Bonino" ed avrà come relatrice la dr.ssa Roberta De Martis, Psicologa presso AMA Biella, che terrà una relazione su "Come allenare la memoria".

La perdita di memoria, che può essere "benigna", cioè legata ad un calo delle prestazioni compatibile con l'invecchiamento e che non compromette le attività della vita quotidiana, o dovuta ad una malattia dementigena, è di frequente riscontro col progredire dell'età. A tutt'oggi farmaci che possano prevenirla o curarla non esistono e quelli utilizzati per le demenze vere e proprie sono vecchi di trent'anni ed hanno solo un effetto transitorio e non sono utilizzabili in tutte le persone ammalate. Da anni la comunità scientifica internazionale è concorde sul fatto che la memoria va costantemente "allenata" per mantenerla efficace e per prevenire le demenze. Si tratta quindi di mettere in atto tutte le strategie, gli stili di vita, l'alimentazione, che favoriscono il mantenimento di buone capacità mnemoniche.

La dr.ssa De Martis parlerà di come mantenere efficiente la nostra memoria illustrando quelle che vengono definite "strategie a costo zero" alla portata di tutti e molto efficaci. L'Associazione ANZITUTTO che organizza i "Caffè del Benessere", in questo caso grazie alla fattiva collaborazione dei Volontari dell'Oratorio Santo Stefano, fa parte della rete che realizza il progetto "AccompagnaMenti" (progetto innovativo di assistenza domiciliare alle persone con demenza finanziato dalla Fondazione Biverbanca e che ha come capofila AMA Biella). L'argomento trattato in questa occasione serve anche per richiamare l'attenzione su questo progetto con spiegazioni in merito. Al termine dell'incontro il tradizionale "Caffè" (e non solo) organizzato dai Volontari dell'Oratorio.