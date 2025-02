Scoperta coppia di ladri di appartamento in Valle Elvo, tutto è partito da una segnalazione di un residente FOTO

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Occhieppo Superiore hanno fatto luce su di un furto in un’abitazione nella Valle Elvo perpetrato alcuni mesi fa, grazie ad accurate indagini e, ancora una volta, alla preziosa collaborazione dei cittadini. Tutto è partito infatti dalla chiamata al 112 di un residente di un piccolo condominio che ha segnalato poco prima una coppia che era entrata nel condominio e, con una banale scusa, aveva chiacchierato con alcuni residenti, chiedendo chi fosse in casa o meno. Una pattuglia era subito intervenuta ma i due si erano nel frattempo già allontanati.

Quella stessa sera però, una famiglia residente nel palazzo, rientrando dal lavoro, aveva avuto l’amara sorpresa di scoprire che l’abitazione era stata visitata da ladri, che avevano portato via alcuni gioielli. I Carabinieri avevano quindi immediatamente iniziato le indagini partendo dalla segnalazione della coppia sospetta, riuscendo ad identificarli grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza comunali e ad altri elementi forniti da alcuni testimoni, scoprendo che si trattava di soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati specifici, residenti a Biella.

Chiesto ed ottenuto dalla Procura di Biella un decreto di perquisizione domiciliare, la scorsa settimana i militari si sono presentati nell’abitazione dei due, trovandovi numerosi monili in oro ed orologi di valore, di cui non erano in grado di dimostrare la provenienza. La coppia è stata quindi denunciata per “furto aggravato” e “ricettazione”, e sono in corso le indagini per riuscire ad identificare i legittimi proprietari della refurtiva recuperata. Si ribadisce quindi l’importanza di segnalare qualunque situazione sospetta chiamando il 112, oltre che di sporgere denuncia in caso di furto o qualsiasi altro reato.