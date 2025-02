Tenetevi pronti: a marzo torna il Trail della Pianetta VIDEO

Nel panorama delle corse locali, anzi a dire il vero nella versione Trail in questo inizio di 2025, ci sarà un graditissimo ritorno: il 30 marzo tornerà il Trail della Pianetta.

Location di partenza lo splendido parco del Living Garden di Cossato e come percorso i sentieri della Pianetta, che rappresentano da sempre uno dei luoghi preferiti per gli allenamenti dei Trailer biellesi.

Spazio per tutti, dai camminatori fino agli agonisti, la gara è inserita anche nel calendario Fidal del trofeo Eco Piemonte. Due i percorsi: uno più corto da 8km, che è in pratica una camminata, e uno più lungo da 15km che si potrà percorrere sia con una gara competitiva, che non.