A Breuil-Cervinia una fiaccolata sulla neve a favore della ricerca e del Fondo Edo Tempia

Lunedì 3 marzo, a Breuil-Cervinia, scende in pista la solidarietà. La fiaccolata di beneficenza sugli sci, organizzata da Cervino Ski Paradise e dal comune di Valtournenche in favore della Fondazione Edo ed Elvo Tempia, è un impegno concreto per sostenere la cura e la ricerca contro il cancro.

«Lanciamo un invito alla partecipazione, aperto a tutti, perché solo unendo le forze ciascuno può fare la differenza» è il messaggio degli organizzatori. Il ricavato delle iscrizioni alla fiaccolata sarà interamente devoluto ai progetti di ricerca sui tumori della fondazione, portati avanti dai suoi due laboratori di genomica e di oncologia molecolare in collaborazione con le principali istituzioni medico-scientifiche mondiali. Negli oltre vent'anni di attività sono più di 150 le pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate, ognuna frutto di uno studio che ha consentito di fare progressi nella conoscenza della malattia e dei modi migliori di diagnosticarla e curarla.

Il programma di lunedì 3 marzo parte alle 14 con il benvenuto e l'accoglienza al Campetto Cretaz, al container di radio Deejay. Qui si potranno ritirare la fiaccola e il pacco sponsor presentando la ricevuta di pagamento. Alle 16,30 è prevista l'ultima salita a Plan Maison dove alle 17 ci sarà il ritrovo dei partecipanti per prepararsi alla spettacolare discesa che illuminerà la pista. Resteranno aperti i seguenti locali in quota aperti per momenti di musica e convivialità: Le Dahu, Lo Stambecco, L’Up, Rocce Nere, Il Love e Il Super G. Alle 17,30 comincia la musica con il dj set nell’area accoglienza (al campetto Cretaz). Alle 18,30 partirà la fiaccolata da Plan Maison con arrivo alle 18,45 al campetto Cretaz. Alle 19,30 ci sarà la consegna del ricavato alla Fondazione Tempia. Ci si può iscrivere in anticipo, effettuando la donazione via PayPal a questo link.

Il giorno stesso dell’evento sarà comunque possibile iscriversi nelle due postazioni al campetto Cretaz e a Plan Maison. Non c'è un'età minima per fare parte del gruppo della fiaccolata, ma fino a 16 anni la partecipazione è consentita solo se accompagnati da un adulto. La manifestazione è resa possibile anche grazie agli sponsor Ilario Ormezzano Sai, Lauretana, Rilastil, Ritter Sport, Menabrea, Bottega Verde e NaturalBoom.