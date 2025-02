Posti disponibili per persone diversamente abili nell'appartamento Noikos

Appello dell'Associazione Handicappati Valsessera. Sono a disposizione posti nell'appartamento"Noikos" a Portula per persone diversamenteabili. "Per quanto riguarda il progetto Gruppo appartamento Noikos , situato a Portula Frazione Masseranga, l'associazione Handicappati Valsessera Odv, si è sempre posta in modo collaborativo per fare in modo che il progetto potesse iniziare e proseguire.

Attualmente nella stessa struttura è presente in altri locali, la Comunità L'Albero inaugurata nel 2002 che in questi anni ha ospitato e tuttora ospita 12 persone con disabilità provenienti dal nostro territorio e zone limitrofe, anche a grazie ad una buona gestione e al riconoscimento del lavoro svolto, per questo siamo fiduciosi che una nuova iniziativa potrebbe essere ugualmente riproposta.

In un precedente incontro presso l'Unione Montana eravamo stati informati circa la possibilità di occupazione di 3 posti, parrebbe già validati dalla competente Commissione Socio-Sanitaria, ma che nel corso dell'ultima riunione ci veniva riferito che le persone non erano più interessati..

Certamente i tempi troppo dilazionati non hanno forse favorito, come anche riferito da alcuni parenti, la partenza e l'attivazione del Gruppo Appartamento. Giusto dare una tempistica precisa per l'apertura e ci si rende disponibile a collaborare per ogni eventuale iniziativa a favore di “Noikos".

Sicuramente l'avvio renderebbe la giusta riconoscenza a coloro che hanno dedicato e dedicano tuttora tempo e volontà all'Associazione, come anche i benefattori che ci hanno e continuano a sostenerci. Questo sostegno ci permette di donare alla struttura e soprattutto alle persone ospitate, momenti di socialità, di applicazione, acquisti di materiale e supporto collaborativo con il personale che crediamo possa essere ancora incrementato.

“NOIKOS” potrebbe essere una bella realtà, come altre sperimentate nei territori vicini funzionanti, e a disposizione per coloro che forse non conoscono la nostra disponibilità.

Certamente si è consapevoli che realtà anche innovative hanno necessità di essere sostenute anche economicamente, per questo motivo restiamo disponibili ad altre soluzioni che l'Ente vorrà diversamente proporre in una struttura già completamente funzionante, finanziata da più Enti,da privati, arredata e pronta alle esigenze del territorio.

Se ci fosse qualche familiare di persone con disabilità, che hanno bisogno di informazioni in più riguardanti il progetto Gruppo Appartamento, può contattare l'Handicappati Valsessera o l'Unione Montana Valsesia, che restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cogliamo l'occasione per ricordare che nuovi volontari, persone che vogliono dare qualche ora del loro tempo e conoscere più da vicino l'universo diverso e uguale della disabilità sono ben accette, e siamo certi che l'affetto, la presenza, e la voglia di vivere di chi abita la struttura vi stupirà, insegnerà ad appezzare i valori veri della vita e la solidarietà.