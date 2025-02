Alla scuola media di Mosso un progetto cinematografico

Per gli alunni delle classi prime della scuola media di Mosso nei giorni scorsi si è svolto il primo incontro con l'esperto Fabio Cancelliere nell'ambito del progetto "One spot for one goal" di Muse alla lavagna. I ragazzi hanno scritto la sceneggiatura e disegnato lo storyboard del cortometraggio che realizzeranno sul tema della parità di genere, le cui riprese si terranno il 6 febbraio. A seguire, gli studenti hanno partecipato ai casting degli attori del cortometraggio "Il filo del futuro" che sarà realizzato dai compagni della classe IIIA: hanno cominciato a familiarizzare con camera, microfoni e inquadrature.