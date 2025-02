Trail Oasi Zegna aprono le iscrizioni per le tre distanze

Apriranno domani, 7 febbraio, le iscrizioni al Trail Oasi Zegna in programma a Valdilana il prossimo 8 giugno. La quattordicesima edizione dell’evento, organizzato come sempre con grande passione dall’ASD Trail Running Valsessera, sarà assolutamente speciale: la distanza intermedia, la 35 km, sarà infatti valida come Campionato Italiano FIDAL Assoluto e Master di Trail Corto.

“Per noi – spiega il presidente del Trail Running Valsessera, Andrea Fiori – è un onore poter ospitare un Campionato Italiano così importante: si tratta di una tappa fondamentale nel nostro processo di crescita, e la decisione delle Federazione Italiana di Atletica Leggera di affidare a noi l’organizzazione di una gara tricolore è una sorta di certificazione di qualità del nostro evento, cosa di cui andiamo fieri! Stiamo già lavorando per rendere questa edizione del Trail Oasi Zegna indimenticabile per tutti i partecipanti e gli accompagnatori: speriamo siano in tanti a venire a correre nel nostro magnifico territorio e, perché no, trascorrere anche qualche giorno di vacanza!”

Le distanze

La gara valida per il titolo tricolore sarà, come detto, la 35 km, con un dislivello positivo e negativo di 1.800 m. Ma non sarà l’unica distanza in cui gli atleti potranno cimentarsi: si potrà scegliere anche tra una 70 km di 4.300m D+- e una 15 km con un dislivello positivo e negativo di 900 m.

C’è insomma ampia possibilità di scelta: il TOZ è una gara adatta sia ai trail runners più esperti sia a chi si avvicina per la prima volta a questo bellissimo sport.

Tutte e tre le distanze sono caratterizzate dalla partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero di Valdilana, location perfetta perché consente agli organizzatori di concentrare tutti i servizi agli atleti in un unico punto.

Per quanto riguarda i percorsi grande protagonista sarà l’Oasi Zegna, che nel periodo in cui si svolge la gara è un vero e proprio tripudio di fiori, esaltati da paesaggi che spaziano dalle vette più alte delle Alpi alla pianura padana.