Mutuo, a Biella comprare casa è più facile: la città più vantaggiosa d'Italia

Nel panorama immobiliare italiano, Biella si distingue come il capoluogo in cui è più semplice acquistare casa tramite mutuo, un dato che emerge dall’analisi incrociata condotta dal Corriere della Sera, basata sui dati di idealista.it e Unioncamere. Mentre nelle grandi città come Milano, Roma e Venezia l’accesso alla proprietà è sempre più complicato a causa dell’elevato costo al metro quadrato e dei redditi non proporzionati, a Biella il mercato immobiliare risulta decisamente più accessibile.

La valutazione è stata effettuata considerando i m2 acquistabili tramite il 30% del reddito (valore medio considerato sostenibile dalle banche che lo erogano), un mutuo trentennale e un tasso fisso del 3%. Se a Biella un terzo dello stipendio varrebbe il sostegno di quasi 200 m2 a Venezia, invece, appena 32 m2. Questo dato non solo rappresenta il valore d’acquisto più elevato in Italia, ma si distacca nettamente dalla seconda in classifica: Ragusa, che sfiora i 160 m2.

Il Biellese si dimostra la città più favorevole per chi desidera acquistare un’abitazione, combinando i costi contenuti ad un elevato potere d’acquisto. Fra i fattori determinanti vi è il costo medio al metro quadrato, che si attesta a circa 780 euro, fra i più bassi d’Italia. A Milano, Bolzano e Venezia, che presentano un mercato immobiliare fortemente condizionato da elevate domande e dinamiche speculative, variano dai 4.570 euro/m2, fino a raggiungere il tetto dei 5.100.

Nonostante il prezzo contenuto delle abitazioni, il reddito medio a Biella si mantiene su livelli tali da garantire una maggiore sostenibilità nel tempo, agevolando le famiglie che desiderano acquistare casa con un mutuo. Al contrario delle grandi città che a parità di condizioni si rivelano molto costose, il denaro ha un potere d’acquisto inferiore e le spese più ingenti su tutta la linea.

Una città a misura d’uomo e un mercato immobiliare fruttuoso, fanno di Biella una realtà per chi intende restare. Anche gli affitti sono vantaggiosi e anche un reddito contenuto, rispetto ad altre aree, è sufficiente a sostenere le mensilità.