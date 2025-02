Masserano, al via corso di italiano per cittadini stranieri

A Masserano un corso per i cittadini stranieri residenti nel Biellese. Come comunicato dal Comune, sono in partenza lezioni di alfabetizzazione in italiano, in collaborazione con la CPIA Biella-Vercelli presso i locali comunali di Masserano. Possono partecipare allievi di qualsiasi livello di istruzione e provenienti dai paesi extra Ue. I giorni e gli orari saranno comunicati al momento delle iscrizioni.