Passaporto, a Biella rilascio "ultrarapido"

Negli ultimi anni alla Questura di Biella, così come sul resto del territorio nazionale, si era purtroppo creato un forte allungamento delle tempistiche per il rilascio dei passaporti, a causa sia del gran numero di richieste accumulatesi nel periodo di blocco COVID, sia conseguentemente all’avvento della “Brexit”, che aveva reso necessario l’utilizzo di tale documento per recarsi nel Regno Unito e per una maggiore “voglia di viaggiare “ dopo le restrizioni della pandemia. Infatti dalle 5803 istanze ricevute nel 2022 si è passati alle 7426 nel 2023; ma il numero dei passaporti rilasciati è molto aumentato nel 2024 anno in cui a richiedere il documento sono stati ben 11145. E purtroppo si era giunti a dover attendere anche più 6 mesi per ottenere un appuntamento e altri successivi 2 mesi per poter ritirare finalmente il titolo autorizzatorio.

La Questura di Biella ha impegnato molte energie per giungere ad una soluzione del problema, e tutti i dipendenti si sono prodigati in tal senso a prescindere dall’ ufficio in cui prestavano normalmente servizio, rinforzando così l’organico dell’ufficio preposto.

Gli operatori dell’Ufficio passaporti hanno a loro volta dato massima disponibilità e la sinergia lavorativa ha consentito di azzerare l’arretrato: attualmente i documenti vengono rilasciati rispettando le tempistiche previste dalla Legge (15 giorni dal ricevimento della domanda che possono salire a 30 in caso di documentazione incompleta o necessità di approfondimenti)

Attualmente infatti l’Agenda https://passaportonline.poliziadistato.it consente di fissare l’appuntamento a 6 giorni lavorativi, ridotti addirittura a solo un giorno in caso di urgenze (appuntamento prioritario) Dal giorno dell’appuntamento trascorre poco più di una settimana prima della messa in consegna.

Si invitano comunque i cittadini a presentare per tempo le istanze, ad esempio attivandosi già ora in vista delle vacanze estive, per evitare di concentrare le domande in prossimità delle partenze.