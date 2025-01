Giornata a Sestriere per i ragazzi delle superiori, oggi c'è la Festa della neve FOTO

Questa mattina, oggi venerdì 31 gennaio i ragazzi delle scuole superiori di Biella sono partiti alle 6,30 dal piazzale di Città Studi per Sestriere, in Valle di Susa per la festa della neve!

Sarà una giornata dedicata alla neve, allo sport e a stare insieme per divertirsi!

I ragazzi avevano la possibilità di scegliere tra lo sci (skipass), pattinaggio, slittino o il solo viaggio e come la APD Pietro Micca che ha organizzato la giornata, allestirà un “music village” con musica, animazione e… quest’anno ci sarà anche il LASER GAME!

Il rientro è previsto intorno alle 19.

Presenti a Città Studi sia alla partenza che all'arrivo i volontari dell'AIB come supporto alla società sportiva.