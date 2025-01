Dalla Fondazione CR Biella un importante aiuto per l’impegno di Medici con l’Africa Cuamm

Al 191° posto su 193 paesi secondo l’Indice di Sviluppo Umano, la Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri al mondo, dove le condizioni di salute della popolazione sono molto precarie e le risposte insufficienti. Medici con l’Africa Cuamm ha avviato il suo intervenire nel 2018, con il supporto al Complesso Pediatrico di Bangui, la capitale, unico ospedale pediatrico di un paese che conta oltre 5 milioni e mezzo di abitanti, per poi estenderlo anche ad alcune zone rurali.

In particolare, l’ultima grande sfida riguarda un’area a 300 km dalla capitale, raggiungibile con 6 ore di auto, che diventano 8 nella stagione della piogge: Bossangoa. Si tratta dell’ultimo miglio di un paese che vive in condizioni di grande instabilità tra contrasti e violenze armate e in cui gran parte della popolazione soffre di povertà estrema. L’ospedale di Bossangoa conta 130 posti letto per un bacino di utenza di 180.000 persone. Medici con l’Africa Cuamm si è impegnato a ristrutturare ed equipaggiare la Maternità che nel 2023 ha garantito 1.100 parti, di cui 80 cesarei.

Sono sempre le mamme e i bambini, con il programma “Prima le mamme e bambini” sostenuto da diverse Fondazioni bancarie, il cuore e il centro dell’intervento del Cuamm in tutti e 9 i paesi in cui opera. Ed è proprio la Maternità di Bossangoa, in particolare l’equipaggiamento del reparto, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha deciso di sostenere, per il 2025, forte di un rapporto di fiducia consolidato e duraturo. Sono ormai più di 20 anni, infatti, che la Fondazione, attraverso il Gruppo Medici con l’Africa Cuamm Piemonte, sostiene il lavoro del Cuamm, con progetti che hanno riguardato diversi paesi, dall’Angola al Sud Sudan, dalla Sierra Leone all’Uganda.

«A Bossangoa manca tutto, la gente fa fatica a fare un pasto al giorno – dice don Dante Carraro, direttore del Cuamm –. Da quando abbiamo iniziato a garantire il trasporto gratuito in ospedale, per le donne che devono partorire, il numero dei parti presi in carico dalla maternità di Bossangoa è triplicato. Per questo abbiamo deciso di rafforzare il nostro intervento, anche con attività sul territorio e con la costruzione di una scuola per Ostetriche e infermieri, che ad ora manca. Possiamo farlo, solo perché ci sono realtà come la Fondazione CR Biella, che ringrazio infinitamente, che sono diventati dei veri e propri compagni di viaggio, che ci sostengono e appoggiano il nostro prenderci cura dei più poveri».

«E’ straordinario vedere come un contributo mirato, se inserito nella giusta rete, possa generare effetti positivi molto più ampi: è in virtù della fiducia nelle capacità di Medici con l’Africa CUAMM che la Fondazione ha deciso di stanziare 25 mila euro a favore del reparto maternità dell’ospedale di Bossangoa. – commenta il Presidente Michele Colombo – Un rapporto, quello con CUAMM che non nasce oggi ma ha radici nobili e lontane: nell’anno 2025 ricorre il 20° l’anniversario della morte di Maria Bonino, medico biellese che proprio lavorando in Africa con CUAMM ha compiuto il suo grande sacrificio a beneficio della popolazione locale colpita da Ebola. Intenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è quello di costruire con CUAMM un rapporto stabile che generi risultati significativi e concreti che onorino adeguatamente la memoria di questa nostra generosa e coraggiosa concittadina. Un ringraziamento speciale in questa sede va poi fatto ai medici e volontari biellesi che operano con il CUAMM la cui azione è sostenuta anche da altre Fondazioni di origine bancaria nell’ambito delle loro strategie di intervento erogativo».