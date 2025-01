"Riteniamo che sia un importante occasione di confronto tra i vari attori pubblici e privati della vicenda - spiegano in una nota -. Ad un anno dell'importante tavolo di confronto internazionale tenutosi al Parlamento Europeo di Bruxelles in cui è stata presentata la battaglia a tutela del Vallone delle Cime Bianche, si torna a parlare di quella che è attualmente considerata la causa di Conservazione più iconica sulle nostre Alpi".

L'Europarlamentare M5S Gaetano Pedullà affronterà la tematica del Vallone delle Cime Bianche nel contesto della protezione ambientale europea. Un'occasione per un confronto ampio, razionale, trasversale, obiettivo e lungimirante in cui i relatori proporranno a tutti i presenti le tematiche più pregnanti sul dibattito riguardante la proposta del collegamento funiviario intervallivo tra Val d'Ayas e Valtournenche che da anni ormai accende l'opinione pubblica. "Il Vallone delle Cime Bianche, assurge ancora una volta come simbolo di resistenza e di resilienza degli ultimi baluardi intatti delle nostre montagne, che siamo tutti chiamati a proteggere - spiegano ancora dal movimento -. Sono previsti , oltre all’intervento di Gaetano Pedullà, i seguenti contributi con la moderazione di Daria Pulz, direttrice di “Spazio Pubblico”: Annamaria Gremmo – Progetto fotografico indipendente “L’Ultimo Vallone Selvaggio. In difesa delle Cime Bianche” – il progetto fotografico sul Vallone; Erika Guichardaz – consigliera regionale VDA Aperta – l’iter amministrativo; Emanuela Beacco – legale incaricata dal Comitato”Insieme per le Cime Bianche” – la tutela legale del Vallone; Alexander Glarey – attivista VDA Aperta – lo studio di fattibilità".