A Biella Roberto Mattina al convegno sull' “Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenze batteriche"

“L’antibiotico resistenza rappresenta una vera e propria emergenza che potrebbe avere conseguenze gravissime, nel 2050 ,si stimano dieci milioni di morti all’anno in tutto il mondo: dobbiamo intervenire, non possiamo più perdere tempo.

Le Resistenze la cui insorgenza ha tra le possibili cause l’uso eccessivo di antibiotici e il loro utilizzo non corretto da parte dei pazienti, oltre all’uso massiccio di antibiotici in campo zootecnico rappresentano uno dei principali pericoli per la salute pubblica e sono considerate, al pari dei cambiamenti climatici, una minaccia globale.

I risultati di un’indagine promossa dal Regno Unito hanno ipotizzato che, qualora gli antibiotici non dovessero essere più efficaci, si prevedono 10 milioni di decessi nel mondo ogni anno: una vera strage. Si rischia che le infezioni sostenute da batteri resistenti diventino la prima causa di morte nel mondo, primato detenuto attualmente dalle patologie tumorali che mietono ogni anno 8 milioni di vittime nel mondo. Pertanto bisogna far di tutto per mantenere gli antibiotici efficaci onde scongiurare il rischio di tornare all’era pre-antibiotica quando la mortalità infantile era superiore al 20% e si moriva per polmonite, tifo, tubercolosi e tante altre malattie infettive che oggi non destano alcuna preoccupazione potendo disporre di armi efficaci come gli antibiotici.

A tal fine abbiamo, come Ordine Dei Medici, organizzato un evento ospitato all’Agorà Palace Hotel sabato 1 febbraio 2025 ore 8,30 intitolato “Appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e resistenze batteriche" rivolto ai medici e agli odontoiatri biellesi.

Interverrà il Prof Roberto Mattina Direttore della Scuola di specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università di Milano e la prof. Maria Contaldo ricercatrice e docente presso Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli · Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche.