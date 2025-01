Nuova Ducati 2025, Multistrada V2 non conosce compromessi: segui il lancio da Activ Motor Biella - Gaglianico.

Appassionati di motori preparatevi a due appuntamenti imperdibili firmati Activ Motor! Le concessionarie di Biella e Novara ospiteranno i lanci nazionali di un modello molto atteso: la Nuova Multistrada V2 di Ducati. L’evento si svolgerà in contemporanea alla presentazione ufficiale e offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino la moto e scoprire tutte le novità di un progetto completamente nuovo e nato per incarnare l’essenza del piacere di guida, combinare prestazioni, capacità touring e facilità d’uso: un perfetto equilibrio tra sportività e funzionalità.

Presto sarà primavera e con l’arrivo della bella stagione il sole torna a splendere, le giornate si allungano e l’aria si fa più mite. È il momento perfetto per riscoprire il piacere della strada, lasciandosi alle spalle il grigiore dell’inverno e godendosi la libertà che solo una moto sa regalare.

Molte innovazioni per il nuovo modello che durante l’evento “Open Weekend Ducati: Nuova Multistrada V2 | Unlock Everyday Adventure” sarà illustrato in ogni dettaglio, con una presentazione statica. La nuova Ducati presenta 18 kg in meno rispetto alla generazione precedente, scendendo sotto la soglia dei 200 kg, con una significativa riduzione degli ingombri; il motore bicilindrico è il più leggero mai prodotto.

Numerose le opzioni di personalizzazione che permettono di adattare il mezzo alle proprie esigenze, maneggevolezza, reattività e comfort alla guida fanno della Multistrada V2 un mezzo adatto ad ogni tipologia di situazione. La Ducati non conosce compromessi ed è in grado di adattarsi al traffico dei viaggi più lunghi, o i tracciati più tecnici con grande agilità.

Activ Motor, con 35 anni di passione alle spalle, vi aspetta a Biella e Novara l’1 e 2 febbraio 2025, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, per scoprire insieme tutte le novità.

Activ Motor SRL

Concessionaria ufficiale BMW MOTORRAD - YAMAHA - DUCATI - BETA. Gaglianico, Biella 13894 Via Cavour 57 - tel. 015-2548813

Concessionaria ufficiale BMW MOTORRAD – DUCATI per Novara e Verbania. Galliate, Novara 28066 Via Novara 11 - tel. 0321 807074