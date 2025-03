Rally & Co, si riparte dal Prealpi Orobiche

Riparte dal Rally Prealpi Orobiche la stagione rallystica di Andrea Fersini e Carmelo Cappello, portacolori della scuderia Rally & Co che, nel weekend in arrivo, saranno impegnati nella gara lombarda a bordo della loro Mini Cooper Racing Start Plus, numero 129.

Partenza da Bergamo ed arrivo a San Pellegrino Terme dopo aver disputato 6 prove cronometrate (tra cui la lunga Valtaleggio di 15 km) per un totale di 69 km di gara. Il giovane Fersini (under 25) punta a vincere la classe dopo la sfortuna rimediata al Rally 2 Laghi dove un guasto tecnico al motore non ha fatto disputare loro neppure la prima prova speciale