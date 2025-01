Festa di Sant'Antonio di Salussola a Vigellio, il grazie dei priori. Chioda: "Diamo fiducia alle nuove generazioni"

I priori della festa di Sant'Antonio di Salussola frazione Vigellio Jessica Demateis e Marco Chiavassa ringraziano tutti i partecipanti alla festa che si è svolta domenica 26 gennaio, gli agricoltori che sono intervenuti con loro mezzi, don Lodovico, lo chef della Stella del Buon Gusto che ha organizzato un ottimo menu insieme ai priori e un bellissimo servizio hai commensali, oltre che naturalmente La Proloco con l'associazione Gli Amici di Vigellio e tutti coloro che hanno comunque contribuito a rendere la festa una bella giornata per tutti. I priori ringraziano anche il Comune per la messa a disposizione del polivalente, dove si tenuto il pranzo.

"Sono molto contenta della buona riuscita della festa - commenta il sindaco Manuela Chioda -. C'è stata un'importante partecipazione grazie al grande impegno da parte dei priori, che si sono molto impegnati per la buona riuscita di questo evento, naturalmente con l'aiuto e il sostegno dei volontari che, hanno anche loro lavorato per rendere questa giornata speciale. Ringrazio dunque i priori Marco Chiavassa e Jessica Demateis che sono stati il motore della festa. Le loro idee e la loro freschezza hanno creato quel clima di famiglia che non è scontato trovare. Bisogna dare fiducia alle nove generazioni, se si crede in loro i risultati sono assicurati".

I priori durante la festa anno proclamato il nuovo priore che sarà Andrea Tortoreano.