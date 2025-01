Biella, Piazza Vittorio Veneto, Olivero: "Nuovi punti luce e una targa in ricordo di Festa Bianchet"

Piazza Vittorio Veneto, bella, grande ma poco vivace e poco illuminata. Questo era il succo dell'interrogazione a firma dei Consiglieri dei gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Biella C’è, nel pomeriggio di oggi martedì 28 gennaio in consiglio comunale a Biella. A presentarla è stata la consigliera Novaretti. "Siamo d'accordo che l'illuminazione sia ridotta - ha esordito il sindaco Marzio Olivero - ma fino a che non piazzati i nuovi punti luce, non eravamo in grado di conoscere l' effetto finale che avrebbero avuto. Ora abbiamo già chiesto al palazzo che dà sulla piazza, che ci permetta di metterne di nuovi. Non saranno onerosi, ma molto efficienti. Aspettiamo che cosa ci dicono e interverremo. Intanto vorrei però fare presente come questa piazza dia un'immagine completamente nuova alla città come ingresso, e non è un fatto trascurabile".

Sempre Piazza Vittorio Veneto è stata anche al centro di un'interrogazione a firma questa volta di Buongiorno Biella e Costruiamo Biella. Nel documento i consiglieri hanno chiesto in particolare la riqualificazione della parte compresa tra la piazza e via Italia. Pronta la risposta del sindaco: "Ci stiamo già lavorando, anche le linee dei bus saranno con molta probabilità modificate e collocheremo anche una targa in ricordo di Augusto Festa Bianchet per ricordare questa persona".