Anche a Torino si cerca Vittorio, 18 anni, scomparso nella serata di sabato.

Anche a Torino si cerca Vittorio Gandolfo, originario di Santa Margherita Ligure, ma residente a Chiavari. Il giovane, venerdì, è venuto nel capoluogo piemontese con un suo amico: da sabato alle 22 i suoi genitori non hanno più sue notizie. A lanciare l'appello per ritrovarlo, sul gruppo Facebook "Scomparsi in Piemonte", è una parente.

Vittorio, come chiarisce il post, ha chiamato il suo amico all'una di notte e si trovava in zona Barriera di Milano. Il cellulare del ragazzo risulta spento, probabilmente scarico. La richiesta della famiglia, per chiunque lo abbia visto o lo vedesse, è di chiamare il 112.