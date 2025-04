Dal Nord Ovest - Arresto cardiaco per una bimba ma la corsa disperata in ospedale non basta

E' arrivata in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale del Regina Margherita ma per lei non c'è stato nulla da fare.

E' successo nella serata di ieri: una bimba di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava a Caprie e data la gravità delle sue condizioni è stata immediatamente portata al nosocomio di Torino Sud.

La piccola è però arrivata già in arresto cardiaco: i medici hanno cercato di rianimarla, ma non è stato possibile fare nulla, se non constatarne il decesso, poco dopo. Si indaga per capire la dinamica e le cause del malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri.