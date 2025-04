Dal Nord Ovest - Crolla mentre stava sciando sulle piste di Prali, ricoverato d'urgenza

Momenti di grande paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, a Prali. Un uomo è improvvisamente crollato mentre stava sciando, colto da improvviso malore.

Il sessantenne ha subito un arresto cardiaco e e per fortuna la prontezza di intervento degli addetti al soccorso sulle piste ha permesso di portare le prima cure, oltre ad allertare l'arrivo dei sanitari del 118.

L'elisoccorso di Azienda Zero lo ha poi preso in carico, portandolo d'urgenza alle Molinette, permettendo nel frattempo di ripristinare il battito cardiaco. Le sue condizioni restano comunque critiche: intubato, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I sanitari si sono riservati la prognosi, dopo il suo arrivo in ospedale.