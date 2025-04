Dal Nord Ovest - Anziana di 78 anni derubata mentre cerca parcheggio

Un'anziana di 78 anni è stata vittima di un furto mentre cercava parcheggio nei pressi del centro commerciale di Avigliana. La donna, che aveva momentaneamente poggiato il portafogli sul sedile del passeggero, è stata avvicinata da un uomo con il pretesto di chiedere indicazioni stradali.

Mentre la signora rispondeva alle domande, un complice ne approfittava per aprire la portiera e impossessarsi del portafogli contenente 245 euro in contanti. Il furto è avvenuto in pochi istanti. La vittima ha immediatamente contattato il 112. In pochi minuti, una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Avigliana è intervenuta e ha avviato le ricerche nei dintorni. L’attenzione degli agenti si è subito concentrata su un’auto sospetta che si stava allontanando lungo corso Torino.

All’interno del veicolo sono stati identificati due uomini, di 39 e 40 anni, entrambi di origine straniera. A bordo, i militari hanno recuperato l’intero bottino appena sottratto e alcune carte carburante risultate rubate a un cittadino di Collegno. I due sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Inoltre, è emersa la loro irregolarità sul territorio nazionale, motivo per cui sono stati anche denunciati.

Il provvedimento a carico dei soggetti citati è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.